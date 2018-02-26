У Києві затримали торговців наркотиками [ Редактировать ]
Трьох наркоторговців затримали столичній правоохоронці. Ділки продавали марихуану та опій. Поліція стежила за ними цілий місяць.
Щоб впіймати ділків, копи зробили контрольну закупівлю наркотика. Під час обшуку в злочинців знайшли мічені правоохоронцями гроші. Чоловіки можуть сісти до в'язниці на 10 років.
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