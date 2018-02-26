Президент США Дональд Трамп выступил за введение смертной казни для торгующих наркотиками людей. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники в администрации Трампа.

В своих рассуждениях Трамп ссылается на то, что у него есть большие сомнения в способностях тюрем исправить наркодиллеров и заставить из прекратить продавать наркотики.

По словам источника, Трамп сравнивает наркоторговцев с серийными убийцами, которые заслуживают лишь высшей меры наказания. Трамп приводит в пример того, как решают проблему наркомании в других странах. Чаще всего он упоминает Сингапур.

"Когда я спрашиваю у премьер-министра Сингапура, сталкиваются ли они с проблемой наркомании, то тот отвечает: "Нет, у нас есть смертная казнь", - передает портал слова Трампа, ссылаясь на один из источников.

Трамп также часто повторяет, что "у китайцев и филиппинцев нет проблемы наркотиков, потому что они просто убивают наркодельцов", поделился с порталом представитель администрации.

И хотя Трамп выступает за то, чтобы в США были приняты жесткие законы для борьбы с наркоторговлей, по примеру Сингапура, хозяин Белого дома признает, что сделать это в США будет практически невозможно.

Старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй, к которой Axios обратился за комментарием, объяснила, что Трамп, говоря о смертной казни, имеет в виду крупных наркодельцов, которые распространяют наркотики в огромном количестве. Речь, в частности, идет о фентаниле, - наркотике, от которого умирают тысячи людей.

Напомним, ранее Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за наркотического кризиса.