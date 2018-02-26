В Киеве в понедельник, 26 февраля, неожиданно приостановила работу красная ветка метро. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", - говорится в сообщении.

Позже в киевском метрополитене объяснили ситуацию.

Напомним, сообщалось, что в Киеве закрыли подземный переход на станции метро "Святошин".