Компания My.com и студия Pushkin Game Studio выпустили мобильную игру Armored Warfare: Assault для iOS и Android.

На полях сражений игры столкнутся две команды по три или по восемь человек в каждой. Пока в мобильной версии Armored Warfare: Assault более восьмидесяти единиц техники, характеристики которых можно улучшать. Все боевые единицы разделены на классы: штурмовые, тяжелые танки и средства поддержки.

Разработчики Armored Warfare: Assault внедрили в игру систему прокачки. С каждым новым уровнем пользователи могут получать более мощные модули, а также открывают новые тактические приемы: вызов удара с воздуха, управляемые ракеты и дымовые гранаты.

Armored Warfare: Assault работает на движке Unreal Engine 4. Разработчики обещают удивить игроков реалистичной физикой и современной графикой.

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