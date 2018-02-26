Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что регулярное употребление большинства фруктовых напитков и чаев в 11 раз увеличивает риск развития эрозии зубной эмали. Об этом сообщает The Daily Mail.

Несмотря на большую популярность таких напитков, ученые рекомендуют от них отказаться, если вы не хотите навредить своим зубам.

"Кислые напитки сегодня на пике моды. Многие люди пьют их, чтобы утолить жажду, а кто-то уверен, что чашка имбирного, ягодного или лимонного чая с утра натощак помогает укреплять иммунитет. К сожалению, мы вынуждены их разочаровать", - отметил ведущий автор исследования доктор Саоирс О'Тул.

Чтобы определить, какие же напитки могут разрушить зубную эмаль, ученые изучили результаты недавнего исследования, проведенного в больнице Гая в Лондоне, где сравнивалось питание 300 человек с сильно поврежденными зубами и с тремя сотнями людей, которые не жаловались на подобные проблемы.

Напомним, ранее ученые выяснили, что вина благоприятно воздействуют на зубы и десна.