Курс биткоина продолжает падать [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 3,05% до 9,564 тыс. долларов, сообщает coinmarketcap.
При этом капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю, по состоянию на 26 февраля составляет 161,5 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 5,7 млрд долларов.
Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 82,5 млрд долларов.
Отмечается, что всего уже получено 16,886 млн монет Bitcoin.
Напомним, в Украине снизился курс доллара и евро.
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