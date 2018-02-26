В Киеве жители Соломенского района заметили остановку, которую предприимчивые продавцы использовали в качестве прилавка для товаров.

Фотографиями необычной остановки поделился в группе "Los Solomas" киевлянин Юрий Хаген.

Но фото видно, что торговцы закрепили веревку на задней части остановки и используют ее, чтобы вывесить свой товар.

Нижнюю часть остановки "предприниматели" огородили клеенкой и поставили рядом ящики с товаром. Находчивые бизнесмены торговали шнурками и стельками для обуви.

"Б - благоустройство", - подписал киевлянин свои фото.

В комментариях к фото пользователи оценили находчивость "предпринимателей" и подметили, что благодаря усилиям торговцев, остановка теперь меньше продувается ветром.

Читайте также, в аптеке Днепра "из-под полы" продавали наркотики.