В Киеве остановку превратили в "торговый центр" (фото) [ Редактировать ]
В Киеве жители Соломенского района заметили остановку, которую предприимчивые продавцы использовали в качестве прилавка для товаров.
Фотографиями необычной остановки поделился в группе "Los Solomas" киевлянин Юрий Хаген.
Но фото видно, что торговцы закрепили веревку на задней части остановки и используют ее, чтобы вывесить свой товар.
Нижнюю часть остановки "предприниматели" огородили клеенкой и поставили рядом ящики с товаром. Находчивые бизнесмены торговали шнурками и стельками для обуви.
"Б - благоустройство", - подписал киевлянин свои фото.
В комментариях к фото пользователи оценили находчивость "предпринимателей" и подметили, что благодаря усилиям торговцев, остановка теперь меньше продувается ветром.
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