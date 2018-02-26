Бывшую учительницу физкультуры львовской школы-интерната №1 окончательно обязали уплатить 300 тыс. гривен семье 9-летнего мальчика который после уроков выпал из окна третьего этажа и погиб.

Таким образом Апелляционный суд Львовской области отказался смягчать наказание учительнице, оставив в силе приговор Франковского райсуда, сообщает Zaxid.net.

"Учительницу осудили еще в конце августа 2017 года. Однако приговор так и не вступил в силу, поскольку адвокаты женщины подали апелляцию", - говорится в сообщении.

Адвокаты утверждали, что учительница не должна отвечать перед законом за этот трагический случай, ведь после занятий мальчика передали маме, которая осталась пить кофе с классной руководительницей.

Родители мальчика скрыли от администрации школы информацию, что мальчик страдает психическими расстройствами. Дома они даже выкрутили все ручки на окнах, чтобы избежать наихудшего.

Суд отверг все аргументы защитников, решив, что учительница плохо выполняла свои обязанности.

Новость о гибели 9-летнего Остапа вызвала во Львове настоящий скандал. Как оказалось, после окончания уроков, мать сказала школьнику подождать ее в коридоре.

Пока Остап ждал маму, то увидел Екатерину Михайловну, и попросился к ней в класс почитать журнал "Ангелятко". Учительница его впустила, но ей позвонили и она, выходя из кабинета, закрыла двери на ключ.

Ранее сообщалось, что в школе Кривого Рога из окна выпал ребенок.