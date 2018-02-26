Популярный алкогольный напиток признали полезным для зубов [ Редактировать ]
Ученые нередко делают шокирующие заявления насчет пользы красного вина. В этот раз они сообщили о том, что данный вид алкоголя способен защитить зубы и десны. Об этом сообщает "Новости info".
Исследованием в данной области проводили научные специалисты из Мадрида. Ранее стало известно, что в алкогольных напитках содержатся кислоты, которые могут повредить зубы.
Однако, согласно новому исследованию, в красном вине также имеются антиоксиданты, которые в существенной степени предотвращают появление бактерий, провоцирующих образование зубного налета, а также кариеса и заболевания десен.
Также эти бактерии могут оказываться в кровотоке и провоцировать цепную реакцию, которая связана с сердечными и онкологическими болезнями.
Ученые считают, что сделанное ими открытие поможет разработчикам создать пасты, которые будут содержать в своем составе антиоксиданты из красного вина.
Также специалисты заявили, что антиоксиданты из красного вина очень эффективны при предотвращении прилипания бактерий к зубам и деснам с последующим образованием бляшек. Попадая в полость рта, продуцируют молекулы, которые улучшают состояние зубов и десен.
Помимо этого, сочетание антиоксидантов с пероральными пробиотиками более благотворно влияют на здоровье ротовой полости.
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