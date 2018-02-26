Женщина прожила с мумией матери 30 лет Источник: 0512.com.ua

В одной из квартир Николаева правоохранители обнаружили женщину с внешними признаками усыхания конечностей ног и тело ее матери, которая умерла 30 лет назад.

Сотрудники МЧС и патрульной полиции вскрыли квартиру, чтобы оказать первую помощь ее жительнице, пишет 0512.

Все это время дочь жила с телом умершей матери в ужасных условиях: квартира усыпана мусором, отсутствуют свет, вода и газоснабжение.

Пострадавшую женщину с травмами ног госпитализировали в больницу. Предварительно, конечности придется ампутировать из-за сильного усыхания.

Почему умершую мать не похоронили - пока не известно.

Ранее сообщалось, что пенсионерка застряла между стен и за 3 года превратилась в мумию.