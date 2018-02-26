В Николаеве женщина 30 лет прожила с мумией матери (фото) [ Редактировать ]
Источник: 0512.com.ua
В одной из квартир Николаева правоохранители обнаружили женщину с внешними признаками усыхания конечностей ног и тело ее матери, которая умерла 30 лет назад.
Сотрудники МЧС и патрульной полиции вскрыли квартиру, чтобы оказать первую помощь ее жительнице, пишет 0512.
Все это время дочь жила с телом умершей матери в ужасных условиях: квартира усыпана мусором, отсутствуют свет, вода и газоснабжение.
Пострадавшую женщину с травмами ног госпитализировали в больницу. Предварительно, конечности придется ампутировать из-за сильного усыхания.
Почему умершую мать не похоронили - пока не известно.
Ранее сообщалось, что пенсионерка застряла между стен и за 3 года превратилась в мумию.
по теме
Пьяный мужчина убил таксиста и умер спустя пару часов
В ночь на 23 февраля, в российском Пскове пьяный мужчина застрелил из обреза таксиста, после чего умер в лесу от переохлаждения.
Под Киевом при странных обстоятельствах погиб военный
В субботу, 24 февраля, возле села Вита Почтовая Ford Sierra сбил мужчину.
Умерла известная американская актриса
В возрасте 97 лет скончалась американская актриса и певица.
В Киеве выловили труп: как это связано с суицидом студентки Богомольца
В четверг вечером, 22 февраля, в Киеве вблизи улицы Набережно-Крещатицкой спасатели вытащили из реки тело женщины. Вызов спасателям поступил от полицейских.
Умер известный украинский актер
Под Киевом в Доме ветеранов сцены умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников.