400 коктейлей в минуту: в сети показали удивительное видео [ Редактировать ]
В интернете набирает популярность видео, на котором 400 бутылок с ликером Jagermeister переворачиваются в стаканы в течение одной минуты. Видео пользователя Лукаса Рикенбахера опубликовали Daily Mail.
Человек, который выполняет трюк, использует принцип домино. Бутылки стоят на верхушках стаканов, наполненных напитком Red Bull. При падении одна затрагивает другую и таким образом наполняет следующий стакан.
Таким необычным способом за 1 минуту приготовили 400 порций коктейля, известного как Jagerbomb.
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