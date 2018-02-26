Аппеляционного суда. Вокруг здания - небольшими кучками рассредоточена группа поддержки Геннадия Труханова. Но атмосфера спокойная. В зале суда - толпа людей. Журналисты, общественные активисты и одесские депутаты. Прокуроры просят изменить меру пресечения Труханову - и взять его под стражу с залогом 50-ти миллионов гривен. Сейчас мер Одессы находится на поруках у народного депутата.

"Безумовно ризик впливу на свідків є, однак чи можливо його нівелювати, мінімізувати шляхом такого заходу - як особиста порука? - глибоко сумніваюсь", - подчеркнул Валентин Мусияко, прокурор САП.

Адвокат с заявлениями прокурора - не согласен. Уверяет, его подзащитный скрываться от следствия не намерен и готов всячески содействовать детективам.

"Сторона захисту в особі Генадія Труханова - здала в міграційну службу паспорти для виїзду за кордон, в тому числі і паспорт громадянина України. З моменту прибуття Генадія Труханова до України - а ми прибули 14 лютого і по 26 лютого, ваша честь - будь яких зауважень ні детективом, ні прокурором суду не надано", - заявил Александр Лысак, адвокат

Сам Геннадий Труханов заявил - страну покидать не собирается, более того - подобные заявления прокуроров - его даже задевают.

"Я никогда не подведу и не брошу одесситов. И не предам их, и буду находиться на своем рабочем месте - сколько мне позволят обстоятельства. Я офицер - и я знаю, что такое честь и достоинство. Я никогда не бежал и не убегал", - заявил Геннадий Труханов, Одесский городской голова, подозреваемый.

После совещания - коллегия судей решила - оставить прежнюю меру пресечения в виде взятия на поруки нардепом. А вот сколько еще будет находиться на своем рабочем месте Геннадий Труханов - будут решать уже в Соломенском райсуде.

Завтра там продолжат рассматривать ходатайство прокуратуры об отстранении Труханова от должности мера Одессы.

В тоже время, сегодня стало известно, что тот же Соломенский райсуд арестовал активы Труханова, которые указаны в его декларации.