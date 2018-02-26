Спасти чужую жизнь ценой собственного здоровья.

"- Люди приезжают, чтобы спасти чужие жизни, а сами подвергаются насилию".

Фельдшеры скорой помощи беззащитны перед агрессивными пациентами. Нападения, побои, а иногда и угроза для жизни.

"Він почав орать: "щас я їм сдєлаю, ща я їх убю!!!, - і почав на нас кидаться".

Нападения на бригады скорой помощи давно стали обычным явлением. Причины - разные. Чаще всего: алкоголизм или наркотическая зависимость, реже - психическая неуравновешенность пациентов. За границей вызов скорой помощи контролируется силовыми структурами. В Украине пока каждый сам за себя.

"На жаль, в нашій державі збільшується кількість випадків, коли під час надання медичної допомоги, під час викликів особливо екстреної медичної допомоги все частіше саме медичні працівники потерпають від нападів, від нанесення шкоди життю та здоров'ю", - подчеркнула Ирина Сысоенко, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Анна работает фельдшером скорой помощи более 10 лет. Признается - иногда доходило до физической расправы над ней и ее коллегой.

"Він почав її душить фонендоскопом за шию. Він бачить, що я хочу подзвонить - відкидає лікаря і починає мене бити отакенним здоровим кулаком от прямо мені у висок", - рассказывает Анна Доценко, фельдшер выездной бригады экстренной медицинской помощи города Бучи.

Диспетчер пункта скорой помощи вызвала полицию, но результата это не принесло.

"Вони не піднялися, нічого не зробили, тільки взяли з нас пояснення", - обеспокоена Анна Доценко, фельдшер выездной бригады экстренной медицинской помощи города Бучи.

Проблему с безопасностью врачей пытаются решить. Но не в Минздраве, а силами самих врачей.

"Мы сделали в Киевской области единую диспетчерскую, на планшетах установлена тревожная кнопка и эта тревожная кнопка также есть у водителя в автомобиле. И эта информация передается в единую диспетчерскую, которая находится в Белой Церкви, и оттуда информация сразу передается полиции", - говорит Александр Курмышов, исполняющий обязанности главного врача Киевского областного центра экстренной медицинской помощи.

Но фельдшеры уверяют: этого недостаточно. Решать проблему необходимо на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже разрабатывается, но опять же - не в Минздраве, а в комитете Верховной Рады.

"Ми, як народні депутати зініціювали законопроект, який зараз є на розгляді у Верховній Раді, щоб зобов'язати національну поліцію України супроводжувати за необхідністю на виклики працівників і екстреної медичної допомоги", - говорит Ирина Сысоенко, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

При всей опасности, с которой приходится сталкиваться медикам, в среднем зарплата фельдшера скорой помощи не превышает даже 6 тысяч гривен. На финансирование экстренной медицинской помощи второй год кряду деньги не поступают.