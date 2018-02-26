Закрытые ворота и цепи с замками на дверях. В Национальном медуниверситете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Здесь требуют немедленно восстановить в должности ректора университета, а исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун - отправить в оставку.

Супрун обвиняют в попытке навязать руководству ВУЗа заключение договоров на оплату тестирования студентов в обход тендеров. А после отказа ректора - Минздрав якобы и вовсе забраковал документы, без которых проводить экзамены - нельзя. В результате один из главных экзаменов для студентов-стоматологов, который должен был состояться 20 февраля, - отменили.

"Університет знаходиться у правовому полі. Він не має права сплачувати за те, чого немає в кошторисі. На сьогодні з МОЗ ми не отримали цього документу, тобто змін до кошторису і вважаємо, що це є бездіяльність як міністра Супрун так і її заступника", - заявил Ярослав Цехмистер, первый проректор НМУ им. Богомольца.

Но вот в Министерстве здравоохранения обвинения в коррупции отвергли. Ульяна Супрун в срыве тестирования наоборот винит ректора - Екатерину Амосову.

"В контракті ректора є зобов'язання щоб вона забезпечила навчальний освітній процес. І в нас, як ніби роботодавців, які підписали контракт із нею - ми маємо право тимчасово відсторонити від роботи. Ми звертаємось до університету щоб вони відновили освітній процес", - призывает Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины.

Временно исполнять обязанности ректора назначили хирургии Михаила Захараша, однако студенты не пустили его на работу. Тут заявляют, что будут бессрочно. Однако это решение поддержали не все учащиеся.

"Наш страйк будет длиться до тех пор, пока не восстановится Амосова Екатриена Николавена, когда студенты будут знать - когда у них пройдет "крок-1 стоматология", когда МОЗ хотя бы извинится", - заявил Сергей Суровцев, глава студенческого совета стоматологического факультета НМУ им. Богомольца.

"Ми прийшли на пару і побачили замки, ланцюги на дверях і дізналися про те, що оголошено страйк. Я не вважаю це доцільним тому, що відсторонення ректора було тимчасовим. Страйк був оголошений незаконно", - убеждена Мария Копоть, студент 6 курса НМУ им. Богомольца.

Ясность в конфликт могут внести в Верховной Раде. Там призвали немедленно создать комиссию для того, чтобы выяснить, кто же виноват в срыве экзаменов. По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, в нее войдут нардепы и общественные деятели, не имеющие отношения ни к медицинскому университету, ни к министерству.