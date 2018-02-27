Каліфорнію "накрило" градом розміром з горох (відео) [ Редактировать ]
Буря з градом накрила американське місто Сакраменто, що в Каліфорнії.
Градинки були завбільшки з горох. Їх було стільки, що білим в місті вкрило поля, дороги і дахи будинків. Температура впала до мінус 5 градусів. Серйозних руйнувань град не завдав.
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