Буря з градом накрила американське місто Сакраменто, що в Каліфорнії.

Градинки були завбільшки з горох. Їх було стільки, що білим в місті вкрило поля, дороги і дахи будинків. Температура впала до мінус 5 градусів. Серйозних руйнувань град не завдав.