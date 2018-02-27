Погода на 27 февраля: в Украине сильные снегопады [ Редактировать ]
Во вторник, 27 февраля, на всей территории Украины ожидаются снегопады, дневная температура воздуха от -1 до -13. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Прогноз погоды в регионах.
- На западе страны небольшой снег, температура воздуха от -5 до -13.
- В северных регионах тоже выпадет снег, днем от -10 до -13.
- В центральной части температура воздуха опустится до -11.
- На востоке страны днем от -6 до -10.
- В южных регионах возможны сильные снегопады, температура от -5 до -8, в Крыму от -1 до -3.
По прогнозу синоптиков, 27 февраля в Украине ожидаются метели и сильный ветер во всех областях, кроме западных. Особенно мощные снегопады и заносы будут в южных и центральных регионах.
В столице днем от -10 до -12, ночью от -17 до -19. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью осадков в Киеве не ожидается, днем пройдет снег.
Напомним, что в Одессе закрывают школы и детсады.
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