Во вторник, 27 февраля, на всей территории Украины ожидаются снегопады, дневная температура воздуха от -1 до -13. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах.

На западе страны небольшой снег, температура воздуха от -5 до -13.

В северных регионах тоже выпадет снег, днем от -10 до -13.

В центральной части температура воздуха опустится до -11.

На востоке страны днем от -6 до -10.

В южных регионах возможны сильные снегопады, температура от -5 до -8, в Крыму от -1 до -3.

По прогнозу синоптиков, 27 февраля в Украине ожидаются метели и сильный ветер во всех областях, кроме западных. Особенно мощные снегопады и заносы будут в южных и центральных регионах.

В столице днем от -10 до -12, ночью от -17 до -19. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью осадков в Киеве не ожидается, днем пройдет снег.

Напомним, что в Одессе закрывают школы и детсады.