Беспилотник США провел разведку вдоль Крыма [ Редактировать ]
Беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk и самолет-разведчик EP-3 Aries провели разведку над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного Россией Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют сообщения на сервисе слежения за перемещением авиации CivMilAir в Twitter.
"Беспилотник совершил полет над Черным морем на высоте 54 тысяч футов (16 тысяч км). Он пролетел вдоль побережья Крыма, затем вдоль побережья России до границы с Грузией", - говорится в сообщении.
Heading back to Souda Bay from a Black Sea mission 👀— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 26 февраля 2018 г.
🇺🇸 US Navy
EP-3 Aries 157326 pic.twitter.com/ugFqaWVjyu
Разведчик с бортовым номером 157326 вылетел с авиабазы на острове Крит и совершил многочасовой полет у побережья оккупированного Крымского полуострова и Краснодарского края.
54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 26 февраля 2018 г.
🇺🇸 US Air Force
RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad
Разведывательный беспилотник с бортовым номером 10-2043, в свою очередь, вылетел с авиабазы на острове Сицилия и также курсировал вдоль крымского берега.
Напомним, что у берегов Крыма российский корабль открыл огонь.
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