Беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk и самолет-разведчик EP-3 Aries провели разведку над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного Россией Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют сообщения на сервисе слежения за перемещением авиации CivMilAir в Twitter.

"Беспилотник совершил полет над Черным морем на высоте 54 тысяч футов (16 тысяч км). Он пролетел вдоль побережья Крыма, затем вдоль побережья России до границы с Грузией", - говорится в сообщении.

Heading back to Souda Bay from a Black Sea mission 👀 🇺🇸 US Navy EP-3 Aries 157326 pic.twitter.com/ugFqaWVjyu

Разведчик с бортовым номером 157326 вылетел с авиабазы на острове Крит и совершил многочасовой полет у побережья оккупированного Крымского полуострова и Краснодарского края.

54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline



🇺🇸 US Air Force

RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad