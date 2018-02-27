Доун Дайиммлер обвиняется в сексуальных отношениях с учениками, за которыми она присматривала. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что 44-летняя женщина по меньшей мере два раза вступала в половую связь с 19-летним воспитанником на территории школы, а также занималась сексом с одной из школьниц. Об этом сообщает Daily Star.

Пресс-секретарь средней школы округа Лексингтон заявила, что Диммер была незамедлительно уволена после того, как стало известно об ее непрофессиональных отношениях с учениками. Женщина сдалась в полицию самостоятельно.

Диммер работала с проблемами, связанными с нарушением поведения и эмоциональными расстройствами. Кроме того, на ее странице в Facebook большое количество фотографий с мужем и детьми.

В Twitter женщина писала:

Ненависть не может изгнать ненависть, только любовь может сделать это.

Напомним, что учитель изнасиловал школьника, пока тот спал.