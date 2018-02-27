Учитель совращала учеников на территории школы [ Редактировать ]
Доун Дайиммлер обвиняется в сексуальных отношениях с учениками, за которыми она присматривала. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что 44-летняя женщина по меньшей мере два раза вступала в половую связь с 19-летним воспитанником на территории школы, а также занималась сексом с одной из школьниц. Об этом сообщает Daily Star.
Пресс-секретарь средней школы округа Лексингтон заявила, что Диммер была незамедлительно уволена после того, как стало известно об ее непрофессиональных отношениях с учениками. Женщина сдалась в полицию самостоятельно.
Диммер работала с проблемами, связанными с нарушением поведения и эмоциональными расстройствами. Кроме того, на ее странице в Facebook большое количество фотографий с мужем и детьми.
В Twitter женщина писала:
Ненависть не может изгнать ненависть, только любовь может сделать это.
Напомним, что учитель изнасиловал школьника, пока тот спал.
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