Непогода в Украине: в Мининфраструктуры предупредили украинцев об опасности [ Редактировать ]
Сложные погодные условия в Украине с 27 февраля по 1 марта могут привести к осложнениям в работе транспортной отрасли Украины. Об этом предупредило Министерство инфраструктуры.
"Погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", - отметили в Мининфратруктуры.
Напомним, 27 февраля, на всей территории Украины ожидаются снегопады.
по теме
Как избежать травм в гололед: советы пешеходам и водителям
Сегодня, 26 февраля, в Киеве ожидается холодная без осадков погода, температура 10-12° мороза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Весна в Україні: що прогнозують синоптики
Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не виїздити без потреби в ці дні на власному авто, а якщо вже встрягли у замет - звертатися до пункту обігріву, їх близько 700 облаштували на всіх трасах державного значення.
Синоптики предупредили украинцев о сильных морозах
В последний день этой недели погоду в Украине будет определять холодный и влажный воздух.
Погода на 27 февраля: в Украине сильные снегопады
Во вторник, 27 февраля, на всей территории Украины ожидаются снегопады, дневная температура воздуха от -1 до -13.
Жителі Мюнхена не злякалися низьких температур (відео)
Попри низькі температури, багато спортивних ентузіастів зібралися у місцевому басейні і плавали просто під відкритим небом. Інші - грали у керлінг неподалік - на замерзлому каналі.