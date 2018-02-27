Сложные погодные условия в Украине с 27 февраля по 1 марта могут привести к осложнениям в работе транспортной отрасли Украины. Об этом предупредило Министерство инфраструктуры.

"Погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", - отметили в Мининфратруктуры.

Напомним, 27 февраля, на всей территории Украины ожидаются снегопады.