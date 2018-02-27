В Одессе на время непогоды запретили въезд в город грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Въезд в город запрещен с 8.00 27 февраля, а срок действия ограничений не указан. Решение принял исполняющий обязанности мэра Одессы Анатолий Орловский, передает пресс-служба горсовета.

Руководителям коммунальных предприятий "Городские дороги" и "Одесгорэлектротранс" поручено взять под личный контроль выполнение работ по очистке улично-дорожной сети Одессы, маршрутов городского электротранспорта, трамвайных путей от снега и гололеда.

КП "Одесгорэлектротранс" поручено обеспечить бесперебойное движение электротранспорта и принять меры во избежание обледенения контактной сети.

Напомним, что в Одессе закрывают школы и детсады.