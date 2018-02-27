Все из нас хоть раз в жизни храпели. Одни храпят каждую ночь, раздражая окружающих, другие издают неприятные звуки, только если простужены и не могут свободно дышать носом.

Спите на боку

Если вы привыкли спать на спине, то велика вероятность, что вы будете храпеть. Причина – в действии силы земного притяжения. Задняя часть языка и мягкое нёбо отклоняются назад и частично перекрывают дыхательные пути. Это не опасно, однако создаёт нежелательную вибрацию в горле, которая и вызывает злополучный звук.

Не употребляйте на ночь алкоголь

Как и любая жидкость, кроме чистой воды, алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Хотя искушение выпить перед сном бокал вина бывает сильным, и вам может казаться, что так вы крепче заснёте, – но на самом деле алкоголь испортит вам весь сон. Когда в горле пересыхает, мышцы в его нижней части становятся менее упругими, и это вызывает храп. Поэтому перед сном выпейте простой воды, а от алкоголя лучше вообще отказаться.

Примите горячий душ

Пар и горячая вода в душе или ванной помогут при заложенности носа. Чтобы усилить эффект, добавьте в воду несколько капель эвкалиптового масла. Если вы будете дышать легко и свободно, то с меньшей вероятностью захрапите. Кроме того, душ или ванна перед сном помогут расслабиться.

Запишитесь в тренажерный зал

Если вы сбросите лишний вес, это поможет вам победить храп. У тех, кто носит на себе лишние килограммы, жир имеется и в области шеи. В результате горло сужается, особенно во время сна. Похудение поможет решить эту проблему. Кроме того, улучшится ваше здоровье и настроение!

Бросайте курить

Курение отрицательно сказывается на процессе дыхания. Если вы не дышите полной грудью, то рано или поздно начнёте храпеть. Дым, который вы вдыхаете, раздражает слизистую носа и горла, что приводит к избыточному отделению мокроты, а она сужает проходы дыхательных путей. Бросить курить просто, если вы выберете правильную методику. Подумайте о многочисленных преимуществах жизни без сигарет – как для вас, так и для ваших близких.

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