Ольга Фреймут показала фото своей первой любви [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в социальной сети Тelegram фото своей первой любви.
Согласно сообщению, Ольга Фреймут была горячо влюблена во Владимира Кравца.
На фотографии мужчина держит на руках телеведущую. При этом Ольга Фреймут счастливо улыбается на камеру.
"Я тоже думала, что моя первая любовь, Володя Кравец, - лучший в мире, пока другого Володю не встретила,
- написала телеведущая, опубликовав фото с мужем.
Напомним, Ольга Фреймут кардинально изменила прическу.
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