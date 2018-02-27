В Дарницком районе мужчина получил тяжелое ранение бритвой по шее и был госпитализирован. Следователи начали уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о том, что на полу в развлекательном заведении на улице Славгородская лежит раненый человек. По указанному адресу прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

26-летнего местного жителя с колото-резаной раной шеи увезла "скорая".

Мужчины вместе выпивали, но между ними возник конфликт, в результате злоумышленник ударил оппонента бритвой по шее.

По словам заместителя начальника Дарницкого управления полиции Алексея Кабанченко, правонарушителя задержали на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Киевской области.

Напомним, 17-летняя девушка зарезала ножом родную тетю.