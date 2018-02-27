Уволился со стыда. Глава минэкономики Греции Димитри Пападимитру подал в отставку. А накануне с должности ушла его жена - замминистра труда Рания Антонопулу. Греческие журналисты выяснили, что она незаконно получала субсидии на аренду квартиры в престижном районе Афин.

Ни много ни мало - по тысяче евро в месяц. При этом годовой доход министерской семьи - почти полмиллиона евро. Публикация вызвала громкий скандал. Антонопулу заявила, что вернет государству 23 тысячи евро дотаций, которые получила за 2 года.