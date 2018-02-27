Никаких решений о строительстве в Днепре площадки Hyperloop Кабмин не принимал. Об этом заявил премьер-министр. Но в министерстве инфраструктуры продолжают фонтанировать масштабными идеями.

Кроме так называемого вакуумного туннеля успели заявить о строительстве транспортного хаба в Белой Церкви. А пока в сфере перевозок проблем хватает. Подробности в материале.

Электронный кабинет перевозчика, видеорегистраторы для инспекторов и новая система контроля за безопасностью перевозок. На коллегии Госслужбы Украины по безопасности на транспорте обсуждали планы на текущий год. Главная проблема, говорит глава госслужбы Михаил Ноняк - недофинансирование.

"Ми минулого року були профінансовані на 54%, на жаль, цього року ми профінансовані на 52%. Зрозуміло, що цих коштів недостатньо для покриття всіх видатків і всіх бачень, які має укртранс безпека, а також щоб впроваджувати ті всі зміни матеріально технічної бази цих коштыв недостатнь", - говорит Михаил Ноняк.

Но не деньгами едиными. В сфере перевозок проблем достаточно, утверждает президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Костюченко. По его словам, в минифраструктуры весьма выборочно подходят к транспортным квотам.

"У нас є дві проблеми: квоти і оновлення рухомого складу. І тут єсть все в руках міністерства, тому що переговорні процеси або збільшені квоти, або по збалансування квот вони залежать чисто від функцій міністерства інфраструктури".

всі з радістю говорять 23% збільшився експорт України, в основному через сільхозпродукцію, 21% збільшення імпорту в україну и його треба перевезти. це товар. тому, міністерство на жаль на мій погляд не продуктивно працює по переговорних процесах і по збільшенню квотів.

Бывший министр транспорта Украины Орест Климпуш утверждает, сейчас безопасность на транспорте далека от евростандартов. Поэтому нардепам необходимо доработать законодательную базу.

"Сьогодні працюємо, заокрема комітет завтра, працюємо над такими важливими законами, які подали народні депутати, які направлені головним чином на впровадження єростандартів".

Тем не менее, следить за перевозчиками и большегрузами в этом году будет легче, утверждают в "Укртрансбезопасности". Контроль на дорогах планируют усилить дополнительными мобильными станциями. За финансированием уже обратились к правительству.