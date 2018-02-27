Среди задержанных - семь украинцев и пять граждан Грузии и Молдовы

Десять лет тюрьмы грозит украинцам, которые напали на польских полицейских. Об этом сообщили в прокуратуре города Згеж, где и произошел инцидент. Напомню, ночью 23 февраля компания гастарбайтеров распивала алкоголь на улице. Двое полицейских в штатском попросили предъявить документы.

В ответ мужчины начали оскорблять правохранителей, полезли в драку. Тогда полицейские открыли огонь. Пятеро нападавших получили ранения. Среди задержанных - семь украинцев, и пять граждан Грузии и Молдовы.