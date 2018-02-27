В Польше украинцам грозит тюрьма за нападение на полицейских [ Редактировать ]
Десять лет тюрьмы грозит украинцам, которые напали на польских полицейских. Об этом сообщили в прокуратуре города Згеж, где и произошел инцидент. Напомню, ночью 23 февраля компания гастарбайтеров распивала алкоголь на улице. Двое полицейских в штатском попросили предъявить документы.
В ответ мужчины начали оскорблять правохранителей, полезли в драку. Тогда полицейские открыли огонь. Пятеро нападавших получили ранения. Среди задержанных - семь украинцев, и пять граждан Грузии и Молдовы.
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