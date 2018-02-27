В Одессе метель началась днем. В город запретили въезжать фурам, закрыты школы и детские сады. Из-за непогоды в аэропорту отменили три рейса. С каждым часом температура в области снижается. К ночи ожидают минус 13.

Во Львовской области в ближайшие дни до 30 мороза. С начала года с обморожениями и переохлаждениями в больницы попали 57 человек. 24 человека погибли.

В Запорожской области в снежном плену оказались десятки машин. Ближе к вечеру движение фур и маршруток ограничили на всех главных трассах региона.

"Особливо на що хотів би звернути увагу - вже зараз треба передбачити можливість передислокації техніки з інших регіонів де не прогнозується ускладнення погодних умов у ті регіони де можуть виникнути ускладнення. Як було в Черкаській області на автодорозі Київ-Одеса", - говорит Николай Чечеткин, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.