Погода в Украине: метель парализовала аэропорт Одессы [ Редактировать ]
В Одессе метель началась днем. В город запретили въезжать фурам, закрыты школы и детские сады. Из-за непогоды в аэропорту отменили три рейса. С каждым часом температура в области снижается. К ночи ожидают минус 13.
Во Львовской области в ближайшие дни до 30 мороза. С начала года с обморожениями и переохлаждениями в больницы попали 57 человек. 24 человека погибли.
В Запорожской области в снежном плену оказались десятки машин. Ближе к вечеру движение фур и маршруток ограничили на всех главных трассах региона.
"Особливо на що хотів би звернути увагу - вже зараз треба передбачити можливість передислокації техніки з інших регіонів де не прогнозується ускладнення погодних умов у ті регіони де можуть виникнути ускладнення. Як було в Черкаській області на автодорозі Київ-Одеса", - говорит Николай Чечеткин, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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