Демарш во время сильных морозов в мэрии уже назвали откровенным шантажом

Забастовка без объявления. В Черкассах частные перевозчики сегодня в полдень неожиданно сняли с городских маршрутов все автобусы. Таким образом требовали, чтобы власти согласились поднять стоимость проезда с 4 до 5 гривен. Прямо с остановок автобусы разворачивались и уезжали в автопарк.

Такой демарш во время сильных морозов - в мэрии уже назвали откровенным шантажом. Сами перевозчики официально объяснили все - отсутствием топлива. Правда, после угроз местных властей - расторгнуть договора с перевозчиками-бунтарями - автобусы вернулись на маршруты.

"Я не знав, чесно кажучи, для мене це шок бо ми тільки приїхали зі Сміли, нас висадили на вокзалі ми вже 20 хвилин стоїмо - мороз, сніг іде я розумію, що перевізники так тиснуть на владу, але це не методи насправді, треба було попереджувати людей", - говорит Игорь Ефимов, житель Черкасс.