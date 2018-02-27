По дворам воду в цистернах - не развозят

Вторые сутки без воды остаются несколько тысяч запорожских многоэтажек. Водопровод прорвало еще вчера утром, воды в кранах нет до сих пор. Почему? Выяснял Сергей Бордюжа.

Для жителей Александровского района, а это самый центр города, питьевая вода стала настоящим дефицитом. С утра она пропала в кранах. А уже к вечеру все ее бутилированные запасы размели и с прилавков магазинов.

"Вот взяла 4 литра. Буду думать. Что важнее или унитаз смывать, или, извините за подробности. Или готовить еду".

По дворам воду в цистернах - не развозят. В водоканале говорят - холодно. На морозе вода - замерзает. Совет один - потерпеть.

"Ни умытся, ничего. А как. Вот утром идешь на работу, не умылся".

Из-за того, что нет воды - в нескольких школах объявили короткий день. А некоторые детсады и вовсе не работали.

"Ну, вот сейчас бегу к дочке в садик. Позвонили, воды нема. Чайка или там умыться, или это".

Почти целый район остался без воды - из-за аварии. Вчера лопнула магистральная труба. Чтобы найти место порыва и добраться до него - аварийщикам понадобился целый день.

"Треснула труба. Половина. 50 процентов трубы с низу. Вон видно даже. В 8 я уже должен быть дома. Но я еще здесь".

В водоканале говорят, такой масштабной аварии в городе не было давно. А виной всему - сильный мороз.

"Это перепады температуры. Тепло - холодно, тепло - холодно из-за перепадов температуры идет подвижка грунта и треснул водовод", - говорит Руслан Бука, первый заместитель генерального директора КП "Водоканал".

Сегодня утром на сайте мэрии чиновники официально отчитались - аварийные работы закончены. И вода появится - в ближайшие часы. Но даже к вечеру краны в большинстве квартир - остаются сухими.