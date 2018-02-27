В Ужгороде сожгли помещение общества венгерской культуры. За последний месяц - это уже второе нападение. Никто не пострадал, но два кабинета сгорели полностью. Подробности инцидента - от Марины Коваль.

Черные стены, обгорелые бумаги, уничтоженные оргтехника и мебель. Это то, что осталось после ночного пожара в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

"Тут був великий зал, бачиш, усе згоріло"

Полностью сгорели два кабинета на первом этаже. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью мужчина с пакетом в руках, подошел к офису и положил на подоконник неизвестное устройство. Как только отошел - раздался врыв. Кто и почему устроил поджог - в обществе венгерской культуры не знают.

"Ми би самі хотіли знати хто хоче це. Хто хоче на Закарпатті, де панує мир спокій, стабільність, дружба між національностями. хто тут хоче розхитати ситуацію, хто тут хоче західний фронт відкривати, бо ми цього не хочемо", - говорит Иосиф Борто, заместитель главы Общества венгерской культуры Закарпатья.

В полиции - немногословны, о версиях поджога - не говорят.

"За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 - це є умисне пошкодження майна шляхом підпалу, санкція цієї статті перебачає аж до 15 років позбавлення волі", - говорит Тетяна Щоголяєва, в.и.о. начальника отдела комуникаций ГУ НП в Закарпатской области.

Офис закарпатских венгров поджигают уже второй раз за месяц. В первом случае - попытку предприняли трое граждан Польши, члены радикальной националистической организации "Фаланга". По информации пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши - подозреваемых - уже задержали. Двоих взяли под стражу.

"Це жодних сумніві немає, що російські спецслужби за цим стоять, як перший раз у ніч на 4 лютого. русинська тема, всі вони, всіх їх об'єднує те, що це була спроба розхитати якраз на міжетнічному ґрунті ситуацію", - считает Ярослав Галас, директор Департамента информационной политики Закарпатской ОГА.

О "заказном внешнем следе" в своем Твиттере написал и Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. МИД Украины осуждает поджег офиса венгров в Ужгороде.

"Ми однозначно засуджуємо використання національних меншин, як спосіб розпалювання ворожнечі ззовні. Україна в цілому буде протидіяти спробам розхитати внутрішньополітичну ситуацію в державі в тому числі на грутні міжнаціональних відносин", - говорит Марьяна Беца, пресс-секретарь МИД Украины.

На месте поджога уже побывал генеральный консул Венгрии в Ужгороде.

"Думаю, что в этом заинтересованы радикально настроенные группировки в том, чтобы на Закарпатье сделали ситуацию похожей на ту, что происходит на востоке Украины. Убежден, что эта ситуация, которая возникает не является хорошей ни для Украины, ни для Венгрии", - говорит Йожеф Бугайла, генеральный консул Венгрии в Ужгороде.

В венгерском МИДе высказали обеспокоенность ситуацией с поджогом офиса в Ужгороде. Просят украинские власти обеспечить безопасность венгерской общины на Закарпатье.