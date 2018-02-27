В России мужчина устроил стрельбу в многоэтажке, есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
В Казани мужчина устроил стрельбу в многоэтажке, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии России, а еще один человек получил ранения.
Об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на информированный источник.
"По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил двоих, один них участковый, прибывший на вызов", - отмечают в агентстве.
По информации источника, стрельба произошла в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной.
"Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице", - сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Позже эту информацию подтвердили в МВД Татарстана. Там сообщили, что в данный момент идет операция по задержанию стрелка. На место происшествия выехал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов.
"Стрелок заблокировал себя в квартире, ведет огонь на поражение по прохожим из окна", - сообщили агентству.
На данный момент эвакуация жильцов не проводится. Местные СМИ сообщают, что стрелок был давно известен как дебошир и алкоголик, и всего ранения получили три человека.
Ранее мы публиковали жутки подробности стрельбы в школе Флориды.
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