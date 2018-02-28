Военные-фронтовики должны получать повышенную пенсию - Минсоцполитики

Дискуссия о повышении пенсий военным началась еще осенью прошлого года, когда было принято решение о новых выплатах для большинства украинцев старшего возраста. Вообще по-хорошему - для этого должен быть принят специальный закон. И его появление - анонсировали еще в декабре.