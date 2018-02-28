Жінкам Саудівської Аравії дозволили служити в армії [ Редактировать ]
Дедалі менше заборон для жінок у Саудівській Аравії. Влада королівства дозволила їм - служити в армії. Утім, щоб потрапити до лав війська, треба відповідати 12 критеріям.
Серед іншого, вік претенденток має бути від 25 до 35, обов'язкова середня освіта і дозвіл від чоловіка, батька чи брата. Раніше тамтешнім жінкам дозволили водити машину, відкривати свій бізенс і ходити на спортивні змагання.
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