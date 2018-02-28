У Парижі зоозахисники протестували проти дизайнерів [ Редактировать ]
Зоозахисники - проти жорстокості от-кутюр. В Парижі почався тиждень високої моди і активісти організації "Пета" влаштували протест. Поблизу Ейфелевої вежі дівчата модельної зовнішності з мейкапом черепа тримали в руках транспаранти у вигляді могильних плит.
У такий спосіб закликали будинки моди, дизайнерів і покупців відмовитися від виробів з натуральної шкіри та хутра.
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