В Сумах сегодня активисты заблокировали торговлю со страной агрессором

Еще одна горячая точка сегодня в Сумской области. Там активисты заблокировали торговлю со страной-агрессором. И выдвинули ультиматум чиновникам. Какого решения люди ждут от Кабмина уже в эту среду?