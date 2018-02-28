У Польщі затримали українців за напад на поліцейських [ Редактировать ]
Українцям, які напали на поліцейських у Польщі, загрожує до 10 років тюрми, повідомили в прокуратурі польського міста Згеж, де й стався інцидент. Нагадаю, вночі 23 лютого компанія заробітчан розпивала алкоголь на вулиці. Двоє поліцейських у цивільному попросили показати документи.
У відповідь чоловіки почали ображати правоохоронців, а потім накинулися на них. Копи відкрили вогонь. Врешті, п'ятеро нападників поранені. Серед затриманих - сім українців і п'ять громадян Грузії та Молдови.
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