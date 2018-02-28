Українцям, які напали на поліцейських у Польщі, загрожує до 10 років тюрми, повідомили в прокуратурі польського міста Згеж, де й стався інцидент. Нагадаю, вночі 23 лютого компанія заробітчан розпивала алкоголь на вулиці. Двоє поліцейських у цивільному попросили показати документи.

У відповідь чоловіки почали ображати правоохоронців, а потім накинулися на них. Копи відкрили вогонь. Врешті, п'ятеро нападників поранені. Серед затриманих - сім українців і п'ять громадян Грузії та Молдови.