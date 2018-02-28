Центр Нью-Йорку прикрасив квітучій сад (відео) [ Редактировать ]
Квітучий сад посеред зимового Нью-Йорка. У місцевій оранжереї представили щорічну виставку живих квітів. Тут зацвіли понад сім тисяч рослин. Сад створював бельгійський дизайнер.
На продумування кольорової гами та поєднання квітів він витратив цілий рік. Виставку відкриють для відвідувачів уже в суботу. Милуватися цвітом можна буде до 22 квітня.
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