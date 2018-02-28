В Іспанії продадуть маєток диктатора Франко [ Редактировать ]
В Іспанії компанія з продажу нерухомості пропонує покупцям маєток колишнього диктатора Франко. Будинок розташований поблизу міста Ла-Корунья в Галісії, куди генералісімус із родиною приїздив на літній відпочинок.
У палаці 15 спалень, на території садиби - своя капличка та мисливські угіддя. Вартість маєтку - вісім мільйонів євро.
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