Музейники Кропивницького перетворилися на дитячих няньок [ Редактировать ]
У Кропивницькому музeйники пeрeтворились на дитячих няньок. Співробітники обласного художнього музeю запропонували батькам, яким через карантин у школах ні з ким залишити дітей, приводити їх до музею.
Там малечі влаштовують цікаві екскурсії, проводять творчі майстер-класи і показують мультики. Вартість послуги символічна - 20 гривeнь - на матeріали для саморобок.
"Нравиться, дуже, я люблю малювати і та начилась малювати, люблю малювати і люблю малювати котиків",- говорить Варвара Кувакіна.
"Я вважаю, що такі заходи для дітей дуже цікавими і корисними, діти можуть поспілкуватися один з одним, познайомитись з мистецтвом, особливо зараз коли час карантинів в школах і дитину не хотілось залишати дитину саму вдома, а тут нагода гарно провести час", - говорить Юлія Круніч, мати.
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