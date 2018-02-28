У Кропивницькому музeйники пeрeтворились на дитячих няньок. Співробітники обласного художнього музeю запропонували батькам, яким через карантин у школах ні з ким залишити дітей, приводити їх до музею.

Там малечі влаштовують цікаві екскурсії, проводять творчі майстер-класи і показують мультики. Вартість послуги символічна - 20 гривeнь - на матeріали для саморобок.

"Нравиться, дуже, я люблю малювати і та начилась малювати, люблю малювати і люблю малювати котиків",- говорить Варвара Кувакіна.

"Я вважаю, що такі заходи для дітей дуже цікавими і корисними, діти можуть поспілкуватися один з одним, познайомитись з мистецтвом, особливо зараз коли час карантинів в школах і дитину не хотілось залишати дитину саму вдома, а тут нагода гарно провести час", - говорить Юлія Круніч, мати.