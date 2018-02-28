Пользователи соцсетей делятся сказочными фотографиями замерзших водопадов.

Морозы до -20 градусов вызвали замерзания водопадов на Прикарпатье. Льдом сковало бурные горные потоки в Ивано-Франковской области. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями этих причудливых ледяных форм.



Ледяной панцирь сковал крупнейший в Украине каскадный водопад Пробой, расположенный на реке Прут в Яремче. Он является одним из самых полноводных в Карпатах. Высота падения воды 8 м, угол наклона - почти 45 градусов. К замерзшему водопаду уже ринулись туристы, чтобы полюбоваться чудом природы.



Не обошли морозы и гидрологический памятник природы общегосударственного значения - Манявский водопад. Он является одним из самых высоких в украинских Карпатах. Высота падения достигает 20 м. Расположен он в пределах Богородчанского района юго-западнее села Манявы.

Читайте также, чего ждать украинцам в последний день зимы.