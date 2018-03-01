Отвращение к запаху пота назвали признаком любви к диктатуре [ Редактировать ]
Исследователи из Стокгольмского университета выяснили, что реакция человека на естественные запахи служит показателем политических предпочтений, Ученые провели масштабный онлайн-опрос жителей разных стран. Целью было выявить зависимость между предпочтениями социальной организации и запахами, которые люди воспринимают позитивно или негативно, сообщает Daily Mail.
Для жителей США в анкету был добавлен вопрос, за кого они собираются голосовать на президентских выборах 2016 года. Выяснилось, что люди крайне плохо воспринимающие естественные запахи, к примеру мочи и пота, больше были склонны голосовать за Дональда Трампа. Те, кто более терпимо относился к таким запахам, отдавали предпочтение другим кандидатам.
По мнению автора работы психолога Йонаса Олофссона, людей, которые испытывают отвращение к запахам тела, привлекают авторитарные политические лидеры.
Он объясняет это тем, что у них развит особый инстинкт, помогающий избегать инфекционных заболеваний. То есть желание дистанцироваться от противных запахов связано с желанием жить в социуме с сильным расслоением.
При этом сторонников демократического устройства общества привлекают естественные запахи. Они чувствуют близость людей и считают себя находящимися в безопасности.
Тем временем ученые рассказали о целебных свойствах стресса по отношению к памяти.
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