Киевская местная прокуратура №9 собрала всю полноту доказательной базы по хищению бюджетных средств в частном Университете развития человека "Украина". Прокурор Игорь Школьный уверен в серьезных перспективах этого дела, - об этом он заявил в интервью газете "Факты и комментарии".

"Уголовное производство по факту присвоения государственных средств, которые выделялись на обучение инвалидов в университете "Украина", имеет хорошие перспективы. Обвинение предъявлено проректору-университета, по совместительству главному бухгалтеру госпоже Ж... Нами собрана серьезная доказательная база. Есть свидетельские показания самих работников вуза и студентов-инвалидов, оплативших из своего кармана обучение в университете, несмотря на то, что для этих целей из столичного бюджета перечислялись необходимые средства. Этот факт документально подтверждается подписанными обвиняемой приходными кассовыми ордерами о том, что она приняла деньги от студентов".

По информации прокурора киевской местной прокуратуры №9 Игоря Школьного документально доказано конкретные факты хищений. В частности студенты-льготники заплатили за свою учебу 223 тысячи гривен, а заявление на компенсацию из городского бюджета поступило на сумму 746 тысяч гривен. Однако Прокуратуре также стали известны также факты махинаций с правом собственности на недвижимость (учебные корпуса). В частности дело касается непогашенного кредита Банку "Хрещатик" и попыток переоформления имущественных прав на подставных лиц.

"Калькуляция обучения для студентов в университете "Украина" была одна, а калькуляция, предоставленная Департаменту соцполитики Киевской городской госадминистрации, - совсем другая. Обвиняемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы, и на их основании на счета вуза из городского бюджета было безосновательно перечислено свыше 700 тысяч гривен. Но и это оказывается не все. В ходе расследования стало известно, что руководство ВУЗа пытается неправовыми механизмами решить проблему ухода от выплаты кредитной задолженности перед правопреемниками банка "Хрещатик".

Открытый международный университет развития человека "Украина" - частное высшее учебное заведение, созданное в 1998 году экс-министром образования Петром Таланчуком. Университет "Украина" декларирует приоритетность внедрения инклюзивных форм обучения. В октябре 2017 года Киевская городская прокуратура №9 возбудило уголовное дело по факту хищения относительно проректора-главного бухгалтера (Журавлевой Валентины Николаевны). С 2014 года, университет Украина находится в судебных тяжбах по поводу непогашения кредита банку "Хрещатик" (размер кредита 90 млн.грн.). В результате главный корпус университета на Львовской, 23 перешел в собственность правопреемника банка "Хрещатик".