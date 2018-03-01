ЕС предоставит Украине 1 млрд помощи [ Редактировать ]
Один миллиард евро помощи готова предоставить Украине Еврокомиссия. Предложение согласовали накануне, оформить документы обещают на следующей неделе.
Когда стоит ждать денег? - узнавала Елена Абрамович.
Новый пакет помощи от ЕС президент Петр Порошенко анонсировал еще в конце прошлого года - на саммите Восточного партнерства. Именно тогда стало известно, что получить последний транш из предыдущего пакета Украине не удастся.
Не выполнены были четыре требования: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.
Киев отправил официальный запрос на новую программу помощи. Накануне коллегия Еврокомиссии его обсудила и одобрила.
"Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась, и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 млн евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро двумя траншами, по 500 млн каждый. Сейчас мы запустили все необходимые процедуры", - заявляет Валдис Добровскис, вице-президент Еврокомиссии.
Документы планируют подготовить на следующей неделе. Далее решение еще должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза.
На практике получить первый транш Украина сможет к осени - если, конечно, к тому времени Киев выполнит те четыре условия, которые требовались еще в предыдущей программе.
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