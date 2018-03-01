В аквариуме одного из столичных ТЦ Ocean Plaza погибла акула. Об этом сообщает корреспондент Podrobnosti.ua.

"Проходя мимо аквариума я сразу заметила, что с ним что-то не так. Подошла ближе и увидела, как акула лежит на дне и не шевелится", - говорит корреспондент.

Напомним, что это уже не первый случай гибели акул в этом торговом центре. В 2013 году там умерла самая известная акула Биг Джон.

Защитники животных говорят, что рыбам в этом аквариуме мало места. К тому же неизвестно, какого качества там вода.

Ранее мы сообщали о замерзающих насмерть акулах в США.