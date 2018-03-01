Знаменитая акула из Осеаn Plaza умерла на глазах у посетителей (фото) [ Редактировать ]
В аквариуме одного из столичных ТЦ Ocean Plaza погибла акула. Об этом сообщает корреспондент Podrobnosti.ua.
"Проходя мимо аквариума я сразу заметила, что с ним что-то не так. Подошла ближе и увидела, как акула лежит на дне и не шевелится", - говорит корреспондент.
Напомним, что это уже не первый случай гибели акул в этом торговом центре. В 2013 году там умерла самая известная акула Биг Джон.
Защитники животных говорят, что рыбам в этом аквариуме мало места. К тому же неизвестно, какого качества там вода.
Ранее мы сообщали о замерзающих насмерть акулах в США.
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