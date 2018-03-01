Из Украины выдворили "вора в законе" [ Редактировать ]
Из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Полик". Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного "вора в законе" по прозвищу "Полик", - написал он.
Аброськин сообщил, что "вор в законе" находился на территории Украины нелегально.
"По итогу встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины. Кстати, этот "Полик" практически и фактически является нелегалом", - подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции.
Ранее Служба безопасности Украины задержала одесского "вора в законе" по прозвищу "Манчо Зугдидский".
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