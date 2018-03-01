Пожар на набережной Москвы / Фото: из соцсети

На Нагатинской набережной в Москве возник пожар на корабле - пламя охватило 800 квадратных метров.

По предварительной информации, судно загорелось недалеко от торгового центра "Панда-сити".

Огонь очень быстро распространился. По данным источника "Интерфакс" в экстренных службах столицы, полыхают уже три палубы. К счастью, на судне не оказалось людей.

Кроме того, сохраняется опасность перехода огня на корабль, пришвартованный неподалеку. На фото можно увидеть масштаб случившегося, а также множество автомобилей экстренных служб столицы.

По данным Telegram-канала Mash, oгнеборцы присвоили этому пожару повышенный уровень сложности. На место прибыл пожарный корабль и занимается ликвидацией возгорания.

Накануне на комбинате "Азовсталь" произошел масштабный пожар.