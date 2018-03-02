Сразу после церемонии вручения "Оскаров", гости церемонии отправятся на торжественный ужин - так называемый "губернаторский бал", где одни будут отмечать победу, а другие - заедать горечь поражения. Блюда, которые в этом году приготовят для победителей и проигравших уже сейчас попробовал спецкорр "Подробностей" на этой церемонии Дмитрий Анопченко.

Накормить полторы тысячи VIP-гостей, да еще чтобы все остались довольны, - это само по себе испытание. Но знаменитый шеф-повар Вольфганг Пак и его команда рассказали прессе (и в том числе - "Подробностям") - мол, должны еще и учитывать вкусы и предпочтения каждого из киноактеров первой величины. Ни в коем случае не подать к столу блюдо, на которое хоть у одного из них аллергия. А еще - помнить, что каждый из них особенно любит.

1. Что интересного будет в звездном меню?

Всего в меню 60 блюд. Из новинок - в этом году к столу подадут парфе из черной икры, покрытой настоящим 24-каратным золотом, пельмешки с тушеными соевыми бобами и черными трюфелями и леденцы на палочке со вкусом тропических фруктов, сделанные в виде знаменитой статуэтки.

Блюда, которые за многие годы настолько полюбились актерам, что их к каждой церемонии готовят - мини-гамбургеры, которые за один укус съедаешь, фирменные пиццы от шеф-повара, для которых он каждый год придумывает все новые сочетания ингредиентов, а гостям остается только гадать - с чем они на этот раз. И легендарный копченый лосось - снова-таки в форме "Оскара". Такой "съедобной статуэткой" и приходится довольствоваться тем, кому настоящей не хватило.

2. Что нальют победителям и проигравшим?

Вина подготовил не кто-нибудь, а лично Френсис Форд Коппола - знаменитый режиссер, 14-кратный номинант на "Оскар" и 6-кратный обладатель престижнейшей премии в мире кино. На своей винодельне, лично проверяя качество, Коппола изготовил нежнейшее "Шардоне" и классический "Каберне Совиньон" с насыщенным вкусом и особенной отличительной ноткой. Оба вина - под маркой "90 лет "Оскару".

Количество бутылок не просто ограничено - их всего 2400. 14 тысяч бокалов гости явно выпьют за вечер, и, поговаривают, больше это вино никто в мире не попробует. Разве что кроме коллекционеров, которые попытаются незаметно утащить со стола бутылку-другую... И чтобы избежать этого, персоналу дали команду выносить в зал только открытые бутылки.

3. Статистика звездного банкета

Во время бала решено задействовать 850 официантов и рабочих кухни. Подготовили 14000 бокалов, 4800 маленьких тарелок, 4500 порционных формочек и различных блюд, 6000 миниатюрных коктейльных вилочек.

Для ужина в самый последний момент выпекут 6500 хлебцев - чтобы подать гостям с пылу - с жару. Заказали 7500 креветок, 250 огромных лобстеров, 1500 перепелиных яиц.

А для тех, кто, отведав "вина от Копполы", решится продолжить банкет и праздновать до утра, запаслись текилой. Всемирно известный бармен потратит ровно сутки, делая заготовки для 5000 коктейлей для воскресного бала и попросил запасти для него 1300 кг льда, который обязательно нужно наколоть вручную.

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