Корь в Украине: Донбасс оказался под угрозой [ Редактировать ]
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей службы РФ питаются скрыть вспышку кори. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
Оккупационные службы РФ пытаются скрыть в подконтрольных районах Эпидемия кори угрожает оккупированным районам Донецкой и Луганской области.
Сообщается, что российские оккупационные службы пытаются скрыть вспышки кори в своих вооруженных формированиях.
Кроме того, через лояльные СМИ распространяются новости о том, что якобы жители подконтрольной Украине территории пользуются услугами врачей в ОРДЛО.
"На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической. По информации разведки штаба АТО, командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью. На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК. Несмотря на то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "Боевого братства" с геометрической прогрессией можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что корь в Украине "подкосила" почти 6 тысяч человек.
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