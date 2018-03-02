На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей службы РФ питаются скрыть вспышку кори. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Оккупационные службы РФ пытаются скрыть в подконтрольных районах Эпидемия кори угрожает оккупированным районам Донецкой и Луганской области.

Сообщается, что российские оккупационные службы пытаются скрыть вспышки кори в своих вооруженных формированиях.

Кроме того, через лояльные СМИ распространяются новости о том, что якобы жители подконтрольной Украине территории пользуются услугами врачей в ОРДЛО.

"На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической. По информации разведки штаба АТО, командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью. На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК. Несмотря на то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "Боевого братства" с геометрической прогрессией можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что корь в Украине "подкосила" почти 6 тысяч человек.