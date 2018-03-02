На Закарпатье усиливают охрану границы [ Редактировать ]
В четверг, 1 марта, в Закарпатскую область прибыли дополнительные силы для охраны государственной границы.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Решение было принято в рамках мероприятий, направленных на усиление борьбы с проявлениями противоправной деятельности на границе.
Службу в Мукачевском пограничном отряде будут нести около сотни курсантов Национальной академии Госпогранслужбы.
Будущие офицеры преимущественно будут на усилении на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где на сегодня наблюдается активизация попыток нарушения госграницы с целью перемещения контрабандных табачных изделий.
Напомним, в Киеве срочно усилили охрану центра города.
по теме
На Закарпатье отец насиловал маленькую дочь
В одной из областей Западной Украины задержан мужчина, который длительное время насиловал свою 6-летнюю дочь.
На Закарпатті у підпалі офісу угорців звинуватили спецслужби Росії
В Ужгороді уночі підпалили офіс угорської культури. Згоріли майже повністю два кабінети на першому поверсі. Ніхто із людей не постраждав. За останній місяць - це уже другий напад на цю будівлю.
Во Львове сотрудник гражданской охраны избил пассажира маршрутки
Пьяная выходка сотрудника "Муниципальной Варты" во Львове. Накануне вечером, мужчина вошел в салон маршрутки на одной из остановок. Попросил одного из сидящих пассажиров подержать его сумку. Тот - отказался. Тогда муниципал ударил парня кулаком в голову, а затем вытащил из сумки пистолет и стал угрожать.
Нацгвардия оставила без охраны Шевченковский суд
Беззащитные? Совет правосудия решает, как реагировать на угрозы оставить суды без охраны Нацполиции и Нацгвардии. К чему пришли?
На Закарпатье мужчина "сварил" жену
В селе Вары на Закарпатье пьяный мужчина "сварил" свою жену.