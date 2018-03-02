В четверг, 1 марта, в Закарпатскую область прибыли дополнительные силы для охраны государственной границы.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Решение было принято в рамках мероприятий, направленных на усиление борьбы с проявлениями противоправной деятельности на границе.

Службу в Мукачевском пограничном отряде будут нести около сотни курсантов Национальной академии Госпогранслужбы.

Будущие офицеры преимущественно будут на усилении на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где на сегодня наблюдается активизация попыток нарушения госграницы с целью перемещения контрабандных табачных изделий.

Напомним, в Киеве срочно усилили охрану центра города.