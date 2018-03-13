28 декабря на сайте президента Украины появилась петиция "За продление действия учебной программы Интеллект Украины и других 8-ми образовательных проектов".

"Обращаюсь к вам с просьбой сохранить и поддержать внедрение в школах проекта "Интеллект Украины" и других 8-ми образовательных проектов, существование которых отдельные члены коллегии МОН Украины 22 февраля 2018 поставили под сомнение (и это несмотря на более чем 50-летнюю (развивающее обучение), 20-летнюю (Росток), 10-летнюю ("Интеллект Украины") историю успешной работы в образовательном пространстве Украины), как минимум ради соблюдения нормы "разнообразие образования", определенной новым Законом Украины "Об образовании" (статья 6), а как максимум - ради будущего нации в целом. На примере собственных детей, которые являются участниками указанных программ, вижу их существенные результаты как в уровне знаний, так и в целом как личностей", - говорится в петиции.

22 февраля состоялась коллегия МОН Украины, на которой не было утверждено ни одной образовательной программы и в том числе "Интеллект Украины". Это означает, что с 2018 - 2019 учебного года проект "Интеллект Украины" может прекратить свое существование.

Суть проекта "Интеллект Украины" заключается не в насыщении ребенка углубленными знаниями. Главное - получение необходимых навыков работы с информацией, анализа, гибкого творческого мышления, самоконтроля и самооценки, быстрых реакций, рациональной организации учебного труда. Также - развития познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения и внимания; развития качеств личности школьника - целеустремленности, трудолюбия, организованности, аккуратности, настойчивости, воли и тому подобное.

Программа разрабатывалась таким образом, чтобы, учитывая возрастные особенности учащихся, не только сохранить, но и увеличить их интерес к учебе. Благодаря межпредметным связям, средствам наглядности и видеоматериалам, объект изучения становится более понятным и интересным. Например, на уроке чтения дети изучали рассказ о соловье, а уже на уроке "Я и Украина" они узнают о классовой и видовой принадлежности этой птицы, образе жизни, просматривают видеофрагмент с соловьем, слышат его пение.

Экспериментальные учебные планы общеобразовательных учебных заведений I-III ступеней для начальной школы были разработаны в соответствии с приказами МОН Украины и обновленного Государственного стандарта и типовых учебных планов общеобразовательных учебных заведений.

Программу просят не закрывать родители, которые неоднократно отмечали положительные изменения в обучении и воспитании детей после ввода "Интеллекта Украины".

"Это нравится детям, они не скучают сидя за партой, детям интересно наблюдать за тем, что происходит. Лично присутствовала еще в первом классе на одном из обычных уроков и была приятно удивлена тем, как дети выскакивали с места, чтобы дать правильный ответ и это было не два-три человека, а почти весь класс и на протяжении всего урока", - пишет Ольга Грищенко.

"Дети с удовольствием получают знания широкого кругозора, стремление достигать новых высот, амбициозность, им ненавязчиво прививается любовь к родной стране, к украинскому языку, чувство гордости за свою страну", - отмечает Наталия Горячева.

"Двое моих детей учатся в "Интеллект Украина" и мы очень рады, что сделали такой выбор в образовании наших детей. Им очень нравится, они развиваются всесторонне и с интересом. Поддерживаем этот проект, более того готовим младшего сына тоже к этому проекту", - рассказывает Оксана Коваленко.

Неравнодушные и поддерживающие идею "Интеллект Украина" родители решительно против отмены программы. В группе в Facebook таких - более двух тысяч.

Кроме этого, не остались в стороне и коллектив научно-педагогичного проекта. На своей официальной странице они опубликовали заявление, в котором обратились ко всем, кто неравнодушен к проблеме.

В свою очередь, в Минобразования отметили, что коллегия Министерства образования и науки Украины одобряет только типовые программы, авторские и экспериментальные не требуют утверждения Министерства.

Чтобы школьная программа, которая не является типовой и к которым относятся, в частности, программы "Интеллект Украины", "Росток", "На крыльях успеха" и другие, могла использоваться для обучения первоклассников с 1 сентября 2018 года, авторы программы должны обратиться в Государственную службы качества образования и получить экспертное заключение. Оно будет касаться того, соответствует ли программа новом Государственному стандарту начального образования. Именно такая процедура предусмотрена новым Законом "Об образовании", который был принят Верховной Радой 5 сентября 2017.

Министерство образования и науки отмечает, что соответствующее заключение нужно исключительно для использования программ для обучения школьников, которые пойдут в 1-й класс в сентябре 2018 года.

Для школьников, уже обучающихся по соответствующим программам, ничего не меняется, ведь они продолжают обучение по старым стандартам. Так же авторам программ не нужно получать никакого дополнительного экспертного заключения, они могут продолжать работу с избранными ими программами.