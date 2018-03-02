Это не Голливуд, но украинская фабрика грез появиться может

И вот вдумайтесь, 500 миллионов долларов - это деньги только для одной продюсерской компании, которая еще и переживает худший период в своей истории. Тот случай, когда хочется всем киношникам пожелать выйти на такой уровень, когда даже в самые неудачные времена у них все равно будут подобные суммы для продолжения работы.

Понятно, что нашему кинематографу приходится об этом только мечтать. Вот, например, в этом году вся украинская киноиндустрия должна получить один миллиард гривен - от государства. Это чуть больше 37 миллионов долларов!

Что на них будут снимать? И насколько успешными стали фильмы, которые уже вышли в прокат? Любовь Кукла - знает.

Режиссеры, операторы, художники, гримеры! Это те, кого зритель... не видит. Хотя работают они круглосуточно. Мы снимаем сам процесс, так называемый бекстейдж. На площадке обязательная тишина! Чтобы никакого брака по звуку. И наконец долгожданный перерыв. Главный герой - Александр Норчук - из "Доктора" превращается в актера театра и кино. У него дебют.

"Вас впізнають зараз на вулиці? - Ще ні".

Но слава впереди. Это можно сказать и об украинском кино в целом. За последние годы мы научились делать комедии, фэнтези и документалки со знаком Качества. А еще кино получило активную поддержку государства!

"Ми можем гордо сказати, що в нас такий відбувся вибух українського кінематографу, було випущено практично 33 картини. З них і казки, з них і мультики", - говорит Евгений Нищук, министр культуры Украины.

И все их частично профинансировали из госбюджета.

"Если раньше счет шел на единицы, один фильм в год, два. Ситуация кардинально изменилась. Прошлая осень - это осень еженедельных премьер национальных фильмов. И они появились в кинотеатрах", - говорит Сергей Созановский, совладелец Film.ua Group.

Появились - и сразу же начали собирать полные залы.

"Эти фильмы выходили в прокат, они еще стали собирать деньги. Наконец-то зритель поверил, что наше может быть интересным. Если я не ошибаюсь, что-то там впервые собрали фильмы в прокате под 100 миллионов гривен. Это, конечно, еще не показатели голливудских блокбастеров, но тем не менее", - говорит Сергей Созановский.

"Сторожевая застава", "Червоный", "Сломя голову", "Правило боя", "Дзидзьо контрабас", "Киборги". Это именно те кассовые фильмы 2017 года.

А это режиссер, пожалуй, самого нашумевшего и знакового фильма. Ахтем Сейтаблаев. И его история битвы за Донецкий аэропорт. Картина основана на реальных событиях. На съемочной площадке рука об руку с режиссером работали настоящие киборги.

"Це було 19 жовтня 2014 року, тобто майже там півроку тривав захист донецького аеропорту, і ввечері цього ж дня ми з продюсером вирішили. ми повинні зняти цей фільм", - говорит Ахтем Сейтаблаев, режиссер.

"Киборги" за первый же уикенд собрали в прокате больше 8 миллионов гривен и установили новый рекорд кассовых сборов в Украине. Но, к сожалению, пока так и не стали самоокупаемыми. Теперь Сейтаблаев работает над новым международным проектом - фильмом Захар Беркут.

"Розповідаючи такі історії, які відбулися декілька сторічь тому, мені здається, ми можемо краще розуміти себе сьогоднішних", - говорит Ахтем Сейтаблаев, режиссер.

"Захара Беркута" будут снимать в Карпатах. И кстати, и Карпаты, и Украина в целом - уже стали новой модной локацией для мировых кинематографистов.

"У нас шикарные локации, фантастические. Да-да, Жан Рено сейчас в Карпатах снимается", - говорит Сергей Созановский.

Миллионные кассовые сборы - это не то, на что рассчитывает Александр Авшаров. Для него главное - сама возможность снимать. Авшаров режиссер-документалист. В прошлом году вышел его первый фильм. О продолжении войны в мирной жизни.

"Это история об Одессе. О городе со своим менталитетом. И я, как человек, который тоже уехал из такого города, с подобного, Севастополя, мне была близка эта история", - говорит Александр Авшаров, режиссер.

На съемки потратили более полутора миллионов гривен и 9 месяцев.

"Мы полностью получили стопроцентное финансирование от государства", - говорит Александр Авшаров, режиссер.

Но теперь помощь из бюджета получат не только художественные и документальные фильмы. В этом году на развитие украинского кинематографа заложили миллиард гривен. Для сравнения, в прошлом году было вполовину меньше. Но сейчас деньги поделили между Госкино и Минкультом, чтобы финансировать не только полнометражные фильмы, но и сериалы.

"Ми доводили потребу близько двохх мільярдів гривень нам потрібно було. Тому що минулого року був затверджений новий закон України про кіно. І відповідно до нового закону ми тепер маємо фінансувати не лише стрічки, а й телесеріали також", - говорит Сергей Неретин, первый заместитель главы Госкино Украины.

Денег на съемки и фильмов, и сериалов - не хватит. Об этом говорят и в крупных продакшн-компаниях.

"Этой суммы недостаточно для того, чтобы украинское кино развивалось. И многие статьи расходов, которые были заложены в законе о кинематографии, о поддержке кинематографии, многие статьи на сегодняшний день вообще никак не финансируются. Это и поддержка киносети, и поддержка сериалов", - говорит Алексей Терентьев, продюсер кинокомпании Star Media.

Но финансирование - это далеко не все проблемы украинского кинематографа. У нас не хватает кадров!

"Я думаю, вы и сами обратили внимание, включаете телевизор, 10 или 12 лиц. В 6 я прокурор, в 8 вечера я врач и в 10 вечера я маньяк. Это все оттуда же. Многие уехали, работы не было, этим никто не занимался", - говорит Сергей Созановский.

Но, несмотря на все проблемы, украинское кино стремительно развивается. И да, пускай это не Голливуд, но украинская "Фабрика грез" появиться может.