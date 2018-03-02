В Днепре прогремел взрыв [ Редактировать ]
В жилом массиве Днепра прогремел взрыв, в результате которого травмирован человек, сообщили в Национальной полиции области.
"Происшествие произошло в Шевченковском районе г.Днепра на жилом массиве "Тополя-1". Пострадавший доставлен в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники", - сказано в сообщении.
Местному изданию "Информатор" в полиции рассказали, что очевидцы услышали хлопок у заброшенного дома. Они пошли проверить, что случилось, и обнаружили мужчину, который лежал под деревом.
По предварительным данным, мужчине оторвало кисть руки, он также получил сильные ожоги тела.
Напомним, что в Кропивницком взрвывом газа разрушило дом.
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